A-honor roll: Colby Matthew Adams, Angelina Marie Anderson, Harmony Lynn Arko, Brendan Michael Barber, Jay Austin Baxter, Emma Grace Black, Aaron Robert Bradshaw, Jason W. Bradshaw, Michael D. Brown, Charity G. Clayton, Machelle Fay Coffin, Hunter Scott Connell, Vella Star Crawford, Kassidy L. Dalton, Jackson D. Daniels, Calix Evan Daulton, Danielle Rae Davidson, Caden Dakota Duncan, Cassidy G. Duncan, Kyle Dean Elkins, Lathan W. Farwell, Emily Nicole Ford, Kira Faith Frazier, Krystina Graves, Garrett L. Haden, Emily A. Haley, Kaitlyn R. Hedrick, Jacob Lee Henry, Taylor Gates Householder, Kylie Aiko Hunter, Tyler James Johnson, Kyle Bruce Keith, Reagan Colleen Kennon, Mary Laub, Talitha Jannette Maus, Amber Rose McBride, Biana Dawn McBride, Tyler Mehl, Maygen Mings, Elena Mooneyham, Hanna Violet Mooneyham, Caleb S. Morton, Jessi Nicole Nelson, Joseph David Noot Naomi Silvia Noot, Braden Ray Postlewait, Shanae D. Potts, Weston M. Rains, Jenna N. Rickman, Kyndell Roy, Lakin C. Steeley, Brandon Clayne Sullivan, Emma Josephine Sullivan, Clay Owen Thornton, Jayla Michelle Thornton, Katelyn M. Thornton, Makayla L. Walker, Tanner S. Winchell and Wyatt E. Woody.
B-honor roll: Cameron Dean Akins, Jordan T. Albrecht, Angela Nicole Anderson, Tatum Presley Ash, Quinn Christian Bahr, Stella L. Bahr, David Malachi Barnes, Tyler Bennett, Kimberly B. Bowen, Tanner Michael Boyles, Brandon Bradshaw, Beaux Edward Brogdon, Haden R. Broksieck, Brook L. Bullard, Mary A. Bullard, Zackery Hunter Burns, Cayman D. Coble, Wyatt William Colgrove, Darrel Corban Spencer Craner-Brown, Kaitlyn M. Creek, Caley E. Dalton, Adison M. Dwerlkotte, Teresa Ann Field, Travis Keith Field, Hayden A. Fidler, Boone Alan Fitch, Abigail Faith Flora, Lauren Victoria Ford, Morgan Layne Ford, Randall Scott Ford, Payten Nichole Foster, Charles Parker Fox, Shilyer G. Fox, Cole Sage Garretson, Hesston James Garver, Patricia Graves, Akasha Violet Hargrave, Toby Jaymes Haslock, Ranson W. Haugse, Kara Gail Hedrick, Cali Nicole Hillsman, Kimberly Breann Hunt, Chenelle Ruth Ireland, Coltin Johnson, Treyton Avery, Morgan Rae Kennon, Mason Robert Kiley, Tori M. Kirby, Oraleena Vevay Laub, Vilate Abigail Laub, Hyrum Crockett Lee, Kaydence Ashlyn Lies, Hayden Randall Mann, Holden Raye Mann, Robert Edward Matters, Nicholaus Christian Maus, Samuel Michael McGuire, Jason Patrick Merrick, Koleson Daniel Millard, Destiny Renee Myers, Kaytlin Elizabeth Neese, Brixey M. Nelson, Aliana Lea Peak, Jadzia Robertson, Xander Robertson, Kamryn Roy, Hunter Joe Royer, Cody John Schultz, Kaylie Elizabeth Simmons, Emmalyn S. Simpson, Baylee Smith, Brian Andrew Stania, Riley R. Stapp, Cole Taylor Surber, Madison Ebert Swaggerty, Taryn A. Tayler, Seth L. Webb, Logun Wendel, Raven Alexis Wendling, Hailey Leann Westlie, Drew Jeffrey Wheeler, Tate A. Wheeler, Aaron Evan Williams, Ashley Price Wilson, Carlie Yarnell, Naomi L. Young, Saphire Young, Cody Zerkle.
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